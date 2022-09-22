Ту-160. Фото: Википедия

В Саратовской области экипажи стратегических бомбардировщиков провели учебные пуски ракет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В Саратовской области молодые летчики и штурманы тренировались с экипажами дальних бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Военнослужащие отработали тактические пуски крылатых ракет по объектам условного противника и заходы на посадку по приборам.

— Мероприятия проводятся для того, чтобы молодые члены экипажей могли получить допуск на полеты в сложных метеоусловиях, приобрели дополнительный практический опыт под руководством опытного инструкторского состава и могли приступить к подобным полетам самостоятельно в новом учебном году», - пояснил командир соединения гвардии полковник Николай Варпахович.

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