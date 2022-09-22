В Саратове объявили адреса подвоза питьевой воды

Сегодня, 22 сентября, в Саратове объявили адреса подвоза воды в связи с массовым отключением. Об этом сообщает ООО «КВС».
Ремонт труб идет по адресу Лесная, 13. Поэтому в Кировском районе организован подвоз питьевой. Он проходит по заявкам районных администраций по следующему графику:
11.00 – ул. Аптечная, 33/47;
12.00 – ул. Алексеевская, 5;
13.00 – ул. Рябиновская, 6;
14.00 – пр. 50 лет Октября, 15;
15.00 – пр. 50 лет Октября, 9;
16.00 – ул. Техническая, 47/61;
17.00 – ул. З. Космодемьянской, 19, 23;
18.00 – ул. Гвардейская, 22, 28;
19.00 – ул. Олимпийская, 9;
20.00 – ул. Чайковского, 3.
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