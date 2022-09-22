В Саратове объявили адреса подвоза питьевой воды

Сегодня, 22 сентября, в Саратове объявили адреса подвоза воды в связи с массовым отключением. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонт труб идет по адресу Лесная, 13. Поэтому в Кировском районе организован подвоз питьевой. Он проходит по заявкам районных администраций по следующему графику:

11.00 – ул. Аптечная, 33/47;

12.00 – ул. Алексеевская, 5;

13.00 – ул. Рябиновская, 6;

14.00 – пр. 50 лет Октября, 15;

15.00 – пр. 50 лет Октября, 9;

16.00 – ул. Техническая, 47/61;

17.00 – ул. З. Космодемьянской, 19, 23;

18.00 – ул. Гвардейская, 22, 28;

19.00 – ул. Олимпийская, 9;

20.00 – ул. Чайковского, 3.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.