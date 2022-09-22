В Саратове и Балаково на карантин по ОРВИ ушли 46 классов

На сегодня, 22 сентября, в Саратове и Балаково на карантин по ОРВИ ушли 46 школьных классов. Об этом сообщили в пресс-службах городских администраций.

Полностью на карантин по ОРВИ ни ушла ни одна школа или детский сад. Тем не менее в Саратове закрылись около 35 классов в 12 школах.

В Балаково закрыты 11 классов в семи школах.

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