Роман Ирисов

Депутат Саратовской облдумы готов встать в ряды мобилизованных.

Депутат Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия», снайпер-разведчик ВДВ Роман Ирисов прокомментировал озвученное в среду, 20 сентября, обращение Президента РФ Владимира Путина и выразил готовность встать в ряды мобилизованных.

— Задачи, поставленные Президентом России членам правительства и главам региона своевременны и важны. Всецело поддерживаю их и разделяю. Над нашей страной нависла колоссальная угроза, нам угрожают не какие-то разрозненные группировки, а коллективный Запад, которому наша страна не нужна, не интересна, их желание – разрушить Россию. Наш Президент ставит приоритетом защиту нашей Родины, суверенитета России, всех россиян. Нам всем сегодня необходимо сплотиться, как это делали наши деды и прадеды, перед лицом опасности. Только вместе мы победим, – заявил Ирисов.

Роман Ирисов добавил, что и сам готов встать в ряды мобилизованных в случае, если подходит под требования.

— Частичная мобилизация подразумевает, что в ней примут участие далеко не все. Привлекать к службе планируется только тех резервистов, кто имеет соответствующую военно-учётную специальность, – напомнил слова главы государства парламентарий.

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