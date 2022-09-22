В Саратове готовы заплатить 120 тысяч программисту «1С». Об этом сообщает исследование Superjob.

Исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал список саратовских вакансий с самыми высокими зарплатами в сентябре.

Дороже всего оценивают программиста «1С». За труд специалисту с не менее чем трехлетним стажем работы предлагают 100-120 тысяч рублей в месяц.

Далее идет вакансия водителя категории «Е» с зарплатой 70-80 тысяч рублей, столько же обещают менеджеру по продажам с опытом работы от 1 года.

На четвертой строчке - предложение для главного бухгалтера, которому готовы платить 65-70 тысяч рублей. Замыкает список вакансия для старшего менеджера по работе с клиентами малого и среднего бизнеса. Кандидатам обещают от 60 тысяч рублей.

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