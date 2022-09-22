У саратовца арестовали машину за неуплату алиментов для дочери

Приставам пришлось арестовать машину жителя Саратовской области, который не платил алименты на содержание своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По решению суда 40-летний мужчина должен был платить алименты своей 16-летней дочери. Однако он этого не делал и накопил задолженность свыше 350 тысяч рублей.

За взыскание денег взялись судебные приставы. Должнику запретили выезжать за пределы страны, на его счета был наложен арест. На Mitsubishi Pajero безответственного отца были также наложены ограничения.

Пока отец уклонялся от исполнения родительских обязательств девушка успела выйти на работу и начать жить самостоятельно, однако это не отменило необходимость платить долги. На кроссовер мужчины был наложен арест. Денежные средства были перечислены на счет девушки.

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