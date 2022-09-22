Сегодня, 22 сентября, в Саратове встали два трамвайных маршрута. Об этом сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.
В 10:38 в Пугачевском поселке было прервано движение трамваев №11 в сторону Осипова. Произошла поломка подвижного состава. Бригада выехала для устранения неисправности.
С 10.00 до 14.00 также будет закрыто движение трамвайного маршрута №2 от Азина до Верхоянской. Идет ремонт трамвайного полотна.
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