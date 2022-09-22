фото: Протон

На матчи саратовского «Протона» без QR-кода не попасть. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Саратовский волейбольный клуб «Протон» приглашает жителей на первый домашний матч нового сезона 24 сентября. Вход бесплатный, но жителей Саратова на входе будут спрашивать QR-код о вакцинации от коронавируса.

— Наш клуб получил предписание заместителя главного государственного санитарного врача Саратовской области. В соответствии с ним, вход на матч возможен только при наличии у всех зрителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет):

- QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины от от COVID-19, или однокомпонентной вакцины;

- либо QR-кода, которым подтверждается факт перенесенной коронавирусной инфекции и с даты выздоровления прошло не более полугода.

- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID 19).

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