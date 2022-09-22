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Общество22 сентября 2022 6:32

Саратовская область потеряла позицию в экологическом рейтинге

Наталия Калинина

Саратовская область потеряла одну позицию в национальном экологическом рейтинге, который составила общественная организация «Зеленый патруль».

Сейчас Саратовская область занимает 60 место из 85 субъектов Российской Федерации. В прошлом рейтинге она была выше на 1 позицию. При его составлении учитывались следующие параметры: Природоохранный индекс (51/49), Промышленноэкологический индекс (52/48), Социальноэкологический индекс (73/27), Сводный экологический индекс (61/39).

В рейтинге учитываются показатели за период с 1 июня по 31 августа 2022 года.

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