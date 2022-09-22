На сегодня, 22 сентября, в Саратовской области еще 954 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 280 699 зараженных в регионе. Выздоровели с начала эпидемии 268 017 человек, за сутки — 1153. В стационарах остаются 303 человека, на амбулаторном лечении — 6 378.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 49;
- 7-14 лет — 53;
- 15-17 лет — 11;
- 18-29 лет — 144;
- 30-49 лет — 248;
- 50-64 лет — 223;
- 65 и старше — 226.
С пневмонией поступили 10 человек, с признаками ОРВИ — 942, с бессимптомным течением есть два пациента.
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