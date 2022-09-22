В Саратове за сутки сбили двух пешеходов

Фото с ДТП в Кировском районе
В Саратове за прошедшие сутки сбили двух пешеходов. Сегодня, 22 сентября, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Около 21:00 в Кировском районе Toyota сбила 41-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте и теперь госпитализирована.
Во Фрунзенском районе авария произошла в 13:45 напротив дома № 46 по улице Астраханская, 51/55 «в». Женщина 61 года переходила проезжую часть в неустановленном месте. Ее сбила Toyota под управлением 51-летней женщины. В результате ДТП пешеход госпитализирована.
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