фото: ГУ МЧС

Женщина пострадала во время пожара в Ивантеевке. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 22 сентября, в Саратовской области произошел пожар. Примерно в 4:00 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о пожаре на ул. Советской в селе Ивантеевка. Горела двухкомнатная квартира в двухэтажке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Предположительная причина пожара-неосторожное обращение с огнем при курении. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

В результате пожара пострадал женщина 48 лет.

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