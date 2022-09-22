Два района Саратова остались без воды

фото: архив КП

Сегодня, 22 сентября, в двух районах Саратова отключат воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Для устранения повреждения на городском водопроводе по ул.Лесная,13 ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам Геофизическая; Танкистов 57,59,61; Безымянная; квадрат пр. 50 лет Октября - Новая - Украинская - Техническая; квадрат улиц Олимпийская - Чайковского - Гвардейская - Панфилова. Планируемое время окончания работ - 24.00.

В связи с капитальным ремонтом электрооборудования по адресу: Огородный тупик,15 в течение двух дней, 22 и 23 сентября, в период с 09.00 до 18.00 будет производиться отключение электроэнергии на ВНС "Огородный тупик". В связи с этим в обозначенный период предприятие вынуждено ограничивать подачу холодной воды абонентам: 1-й Огородный туп.,15,17; Огородная, 225, 225а.

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