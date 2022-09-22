Сегодня, 22 сентября, в Саратове будет сильный дождь и туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В Саратове температура колеблется в районе +16 градусов. Небо затянуто густыми облаками. Почти весь деть будет идти дождь. На город опустился туман. Дует северный ветер, отдельные порывы которого достигают 8 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. В отдельных районах идет дождь, гроза, в районах Правобережья будет сильный дождь. Ветер дует северо-восточный, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 18 м/с во второй половине дня. Температура днем колеблется от 17 до 22 градусов, местами в Левобережье до +28 градусов.

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