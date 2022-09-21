В Саратове видели телеведущего Леонида Каневского

Жители Саратова сообщили, что видели в городе известного телеведущего Леонида Каневского. Об этом сообщает Телеграм-канал «Открылось/закрылось».

Сегодня, 21 сентября, съемочную группу известной телепередачи НТВ «Следствие вели» заметили на городской набережной.

- Леонид Каневский в Саратове, съемки идут полным ходом. Впрочем, это уже совсем другая история, - пишут очевидцы.

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