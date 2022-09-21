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Политика21 сентября 2022 18:03

В Саратове 92-летняя бабушка пожертвовала 100 тысяч рублей на помощь нашим бойцам

Наталия Калинина
Соколенко Любовь Евгеньевна

Соколенко Любовь Евгеньевна

Саратовская бабушка пожертвовала 100 тысяч рублей на помощь нашим бойцам, эту удивительную историю публикует Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

После эфира на одной из саратовских радиостанций в студию позвонила женщина и попросила приехать к ней и забрать деньги на помощь нашим воинам. Звонившей оказалась 92-летняя Соколенко Любовь Евгеньевна. Она не ходит и не умеет пользоваться мобильным банком, поэтому попросила прислать сотрудника и передать через него деньги на поддержку наших солдат, участвующих в СВО.

В итоге нашим солдатам было передано 100 тысяч рублей. Любовь Евгеньевна также записала трогательное обращение, где рассказала о мотивах своего поступка.

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