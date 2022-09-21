В Саратове 92-летняя бабушка пожертвовала 100 тысяч рублей на помощь нашим бойцам

Соколенко Любовь Евгеньевна

Саратовская бабушка пожертвовала 100 тысяч рублей на помощь нашим бойцам, эту удивительную историю публикует Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

После эфира на одной из саратовских радиостанций в студию позвонила женщина и попросила приехать к ней и забрать деньги на помощь нашим воинам. Звонившей оказалась 92-летняя Соколенко Любовь Евгеньевна. Она не ходит и не умеет пользоваться мобильным банком, поэтому попросила прислать сотрудника и передать через него деньги на поддержку наших солдат, участвующих в СВО.

В итоге нашим солдатам было передано 100 тысяч рублей. Любовь Евгеньевна также записала трогательное обращение, где рассказала о мотивах своего поступка.

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