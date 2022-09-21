Валерий Радаев стал сенатором от Саратовской области

Бывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев получил новый пост: от стал сенатором в Совете Федерации.

Теперь Валерий Радаев будет представлять Саратовскую область в Совете. Об этом заявили сегодня, 21 сентября, на первом заседании депутатов 7-го созыва Саратовской областной думы.

Бывший глава Саратова Михаил Исаев стал председателем Саратовской областной Думы седьмого созыва.

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