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Политика21 сентября 2022 15:11

Валерий Радаев стал сенатором от Саратовской области

Бывший губернатор получил новый пост
Наталия Калинина

Бывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев получил новый пост: от стал сенатором в Совете Федерации.

Теперь Валерий Радаев будет представлять Саратовскую область в Совете. Об этом заявили сегодня, 21 сентября, на первом заседании депутатов 7-го созыва Саратовской областной думы.

Бывший глава Саратова Михаил Исаев стал председателем Саратовской областной Думы седьмого созыва.

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