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Происшествия21 сентября 2022 13:17

На улице Усть-Курдюмской фонарный столб упал на автомобиль

Наталья Иванова
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

В Саратове фонарный столб упал на автомобиль, о необычной аварии рассказали очевидцы.

Авария произошла на улице Усть-Курдюмской. По данным из социальных сетей, самосвал Shacman врезался в столб, который в свою очередь упал на проезжающую мимо «Ладу Весту».

В городской Автоинспекции уточнили, что пострадавших в ДТП нет.

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