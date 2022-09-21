На улице Усть-Курдюмской фонарный столб упал на автомобиль

Фото: ЧП Саратов

В Саратове фонарный столб упал на автомобиль, о необычной аварии рассказали очевидцы.

Авария произошла на улице Усть-Курдюмской. По данным из социальных сетей, самосвал Shacman врезался в столб, который в свою очередь упал на проезжающую мимо «Ладу Весту».

В городской Автоинспекции уточнили, что пострадавших в ДТП нет.

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