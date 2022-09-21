В Саратове будет гроза с ливнем и туман

Фото: Архив КП

Завтра, 22 сентября, в Саратове ожидается гроза с ливнем и туман. Такой прогноз дают специалисты регионального гидрометцентра.

В регионе установится облачная погода с прояснениями. С утра должен быть дождь, который продлится и днем, возможна гроза. Ночью и утром на город опустится туман с видимостью 500 метров и менее. Ночью похолодает: от 12 до 14 градусов, а днем термометр показывает от 18 до 20 градусов.

Ветер дует северо-восточный, его скорость составляет 5-10 метров в секунду, а днем отдельные порывы достигнут 14 метров в секунду.

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