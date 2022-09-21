Фото: Следственный комитет
В Саратове арестован директор фирмы-однодневки, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, с февраля по март 2017 года 32-летний Саратовец, являясь номинальным руководителем организации, через специально открытые счета в банке передал сторонним лицам более 10 миллионов рублей. Нарушения были выявлены сотрудниками УЭБ и ГУ МВД.
Следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы.
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