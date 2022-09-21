Фото: Саратов Онлайн
Движение в центре Саратова ограничено из-за ДТП, об этом сообщает МКУ «Транспортное управление».
Авария произошла на пересечении улиц Московской и Чернышевского, движение по улице Московской было временно остановлено.
Автобусы №11, 33 и 95 объезжают перекрытый участок по улице Соляной.
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