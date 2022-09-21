На саратовской набережной выросла кукуруза

Фото: Саратов Онлайн

На саратовской набережной вырос куст кукурузы. Необычным явлением поделился один из жителей города в группе ВКонтакте «Саратов Онлайн».

Небольшой куст пророс у самой воды среди асфальта и бетона. Как это произошло, остается только гадать.

Некоторые комментаторы под новостью предположили, что прорасти могли кукурузные ядра, оставшиеся от рыбаков, использующих их как наживку.

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