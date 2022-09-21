Мошенники похитили у жительницы Саратова 800 тысяч и вынудили заложить квартиру

Пострадавшая от действий мошенников

Мошенники похитили у жительницы Заводского района Саратова 800 тысяч и вынудили заложить квартиру, об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Пожилой женщине позвонили лже-сотрудник банка и такой же полицейский. Они запугали ее тем, что мошенники якобы пытаются снять деньги с ее счета и обманом вынудили взять несколько кредитов в банке. В итоге женщина оказалась должна 800 тысяч рублей, а также заложила квартиру.

Женщина перевела злоумышленникам все свои сбережения, осталась в долгах перед банком и фактически на улице.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.