Мошенники похитили у жительницы Саратова 800 тысяч и вынудили заложить квартиру

Пострадавшая от действий мошенников
Мошенники похитили у жительницы Заводского района Саратова 800 тысяч и вынудили заложить квартиру, об этом рассказали в ГУ МВД по региону.
Пожилой женщине позвонили лже-сотрудник банка и такой же полицейский. Они запугали ее тем, что мошенники якобы пытаются снять деньги с ее счета и обманом вынудили взять несколько кредитов в банке. В итоге женщина оказалась должна 800 тысяч рублей, а также заложила квартиру.
Женщина перевела злоумышленникам все свои сбережения, осталась в долгах перед банком и фактически на улице.
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