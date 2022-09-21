фото: архив КП

Пенсионер из Ростовской области стрелял в воздух в Балашове. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

Вчера, 20 сентября, в Балашове 71-летний мужчина задержан за стрельбу во дворе. К сотрудникам ведомства поступился информация, что во дворе частного дома в переулке Тимирязева слышны выстрелы. Задержан пьяный пенсионер, прописанный в Ростовской области. Пожилой мужчина во дворе стрелял в воздух из охотничьего ружья.

Ружье и патроны у пенсионера изъяли.

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