фото: архив КП
Пенсионер из Ростовской области стрелял в воздух в Балашове. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.
Вчера, 20 сентября, в Балашове 71-летний мужчина задержан за стрельбу во дворе. К сотрудникам ведомства поступился информация, что во дворе частного дома в переулке Тимирязева слышны выстрелы. Задержан пьяный пенсионер, прописанный в Ростовской области. Пожилой мужчина во дворе стрелял в воздух из охотничьего ружья.
Ружье и патроны у пенсионера изъяли.
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