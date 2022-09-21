В Балаково девочка упала с заброшенного здания

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девочка из Балаково получила травмы в заброшенном здании, об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

По данным ведомства, вчера, 20 сентября, 14-летняя девочка забралась в заброшенное строение на Саратовском шоссе города Балаково. По неосторожности несовершеннолетняя упала и получила множественные телесные повреждения. Отец нашёл её в том же здании уже вечером, когда отправился на поиски ребенка.

Пострадавшая была госпитализирована. Сотрудниками комитета проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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