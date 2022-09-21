Роман Бусаргин
Роман Бусаргин возглавит саратовскую областную комиссию по мобилизации. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В соответствии с указом главы государства регионы должны обеспечить призыв граждан на военную службу.
— Областную призывную комиссию по мобилизации возглавляю лично. Задачи по количеству призывников и срокам мобилизации, поставленные Министерством обороны РФ, Саратовской областью будут выполнены, — сообщает глава региона.
Напомним, всего в России планируется мобилизовать около 300 тысяч резервистов.
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