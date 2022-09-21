Пресс-центр КП

В пресс-центре «КП-Саратов» рассказали о векторах развития среднего профессионального образования.

Сегодня, 21 сентября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла пресс-конференция на тему «Реализация национального проекта «Профессионалитет» в Саратовской области.

Заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева рассказала о росте популярности и востребованности среднего профессионального образования на протяжении последних лет. По словам замминстра, в рамках проекта Минпросвещения РФ «профессионалитет» обозначил векторы развития СПО.

В настоящий момент идет актуализация специальностей под требования работодателей. В 2022 году Саратовская область вошла число 44 регионов России, в которых данный проект будет реализован. Два направления - машиностроение на базе Энгельсского колледжа и сельское хозяйство - на базе финансово-технического колледжа Аграрного университета. Учреждения получат по 100 миллионов рублей в рамках поддержки проекта.

О кластере «Машиностроение» рассказал директор энгельсского промышленного экономического колледжа Михаил Кукушкин.

- Мы готовим специалистов среднего звена, имеем несколько фундаментальных принципов. Специалисты соответствуют тем требованиям, что предъявляют работодатели. Выбрано пять основных специальностей, локомотивом является «Технология машиностроения». С 6 класса мы проводим глубинную диагностику способностей детей, узнаем векторы. На 1 курсе со студентами заключается договор о прохождении подготовки и на 2 курсе уже они встраиваются в корпоративную этику предприятия, на 3 и 4 курсах начинается стаж и они привязаны к конкретному месту, — рассказал Кукушкин.

Назвал Кукушкин и предприятия-партнеры: КБ «Сигнал» им. Глухарева, предприятие «Сигнал», КБ Промышленной Автоматики, где разрабатываются автоматизированные системы управления летательными аппаратами.

О кластере «Сельское хозяйство» рассказывает заместитель директора финансово-технологического колледжа Университета имени Вавилова Надежда Бударина.

— Базовой организацией является Вавиловский Университет. В сетевое взаимодействие включены пять колледжей по области - Базарнокарабулкский, Балашовский, Новоузенский, Калининский и Тимирязева. Для реализации проекта выбраны 4 экспериментальные программы: технология продуктов питания животных, агрономия, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного оборудования и ветеринария.

Входят и опорные работодатели-партнеры. Ряд организаций, такие как "Агротек", "Рубеж", "Дубки", "Мировая техника", "Биотерра", "Управление ветеринарии Саратовской области оказывают поддержку в реализации проекта.

В этом году кластер принял 500 человек на бюджетной основе. Конкурс высокий.

В рамках экспериментальных программ сокращен срок обучения до 2 лет и 10 месяцев, — уточнила Бударина.

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