Татьяна Ерохина возглавила комитет по государственному строительству в Саратовской облдуме

Первое заседание облдумы седьмого созыва
Татьяна Ерохина стала заместителем Председателя Саратовской областной Думы и возглавила комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Об этом было объявлено сегодня на первом заседании областной думы седьмого созыва.
Другие комитеты возглавят:
Алексей Антонов - комитет по бюджету, налогам и собственности
Роман Грибов - комитет по соцполитике
Александр Блатман - комитет по образованию и культуре
Александр Бурмак - комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
Иван Бабошкин - комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
Дмитрий Пьяных - комитет по спорту и делам молодежи
Александр Анидалов - комитет по промышленности и инвестиционной политике
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