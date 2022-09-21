Татьяна Ерохина возглавила комитет по государственному строительству в Саратовской облдуме

Первое заседание облдумы седьмого созыва

Татьяна Ерохина стала заместителем Председателя Саратовской областной Думы и возглавила комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Об этом было объявлено сегодня на первом заседании областной думы седьмого созыва.

Другие комитеты возглавят:

Алексей Антонов - комитет по бюджету, налогам и собственности

Роман Грибов - комитет по соцполитике

Александр Блатман - комитет по образованию и культуре

Александр Бурмак - комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики

Иван Бабошкин - комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию

Дмитрий Пьяных - комитет по спорту и делам молодежи

Александр Анидалов - комитет по промышленности и инвестиционной политике

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