Несколько микрорайонов Саратова остались без холодной воды

фото: архив КП

Сегодня, 21 сентября, сразу в нескольких микрорайонах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях по ул.Рабочая,16 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Вольская (четная сторона от ул.Мичурина до Рабочей); Рабочая (четная сторона от Вольской до Горького).

Для ликвидации повреждения водопровода по ул.Беговая,3/9 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Беговая,1,3/9; Б.Садовая,68/78,82/90; 1-я Беговая,6/12; Разина,1.

Для ликвидации повреждения водопровода по адресу М.Динамовский пр.,51 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: М.Динамовский пр. - Динамовская - 6-й Динамовский пр. - 7-й Динамовский пр.

Для ликвидации повреждения водопровода по адресу 2-й Магнитный пр.,52 ограничено ХВС абонентов: 1,2 Магнитные пр.; ул.Танкистов (от 1-го Магнитного пр. до ул.Навашина).

Вернуть воду обещают ориентировочно к полуночи

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