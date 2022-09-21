Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 сентября 2022 7:43

Мобилизация в Саратовской области: пока информации нет

Корреспондент «Комсомолки» пообщался с пресс-секретарём губернатора
Дарья Васенина
Дарья Васенина
очередность волн мобилизации

очередность волн мобилизации

Сегодня, 21 сентября, в России объявили частичную мобилизацию. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

В первую волну планируют призвать 300 тысяч «запасников», прежде всего тех, кто проходил службу в армии, имеет определенные военно-учетные специальности и боевой опыт. Всего, отметил министр обороны Сергей Шойгу, в России проживают 25 миллионов попадающих под частичную мобилизацию граждан.

За разъяснениями мы обратились к пресс-секретарю губернатора Саратовской области Нине Поповой. Она обозначила, что пока что подробной информации о прохождении в регионе мобилизации нет:

- Пока не готова назвать время [публикации информации – прим. ред.], но таких вопросов много, по мере поступления информации будут даны разъяснения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.