Мобилизация в Саратовской области: пока информации нет

очередность волн мобилизации

Сегодня, 21 сентября, в России объявили частичную мобилизацию. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

В первую волну планируют призвать 300 тысяч «запасников», прежде всего тех, кто проходил службу в армии, имеет определенные военно-учетные специальности и боевой опыт. Всего, отметил министр обороны Сергей Шойгу, в России проживают 25 миллионов попадающих под частичную мобилизацию граждан.

За разъяснениями мы обратились к пресс-секретарю губернатора Саратовской области Нине Поповой. Она обозначила, что пока что подробной информации о прохождении в регионе мобилизации нет:

- Пока не готова назвать время [публикации информации – прим. ред.], но таких вопросов много, по мере поступления информации будут даны разъяснения.

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