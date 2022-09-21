Михаил Исаев 21.09.22

Сегодня, 21 сентября, проходит первое заседание областной думы 7-го созыва. На нам было объявлено о том, что Михаил Исаев стал председателем Саратовской областной Думы.

- Только что абсолютным большинством голосов депутатов моя кандидатура поддержана. Благодарю за оказанное доверие. Впереди много работы, - прокомментировал Исаев избрание в своем Телеграм-канале.

В своем выступлении Исаев отметил необходимость совместной работы представителей всех партий и работу «на результат».

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