Приставы Саратовской области помогли женщине из Рязани вернуть положенный гонорар

Саратовчанка задолжала более 300 тысяч
В Саратовской области судебные приставы помогли женщине из Рязанской области вернуть положенный ей гонорар за работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по региону.
Индивидуальный предприниматель из Питерского района заключила с жительницей соседнего региона договор авторского заказа, но деньги не заплатила. Долг составил более 300 тысяч рублей, поэтому автор обратилась в суд.
В рамках принудительных мер на зарплату женщины наложили взыскание и направили изъятые средства пострадавшей жительнице Рязанской области.
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