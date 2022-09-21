Приставы Саратовской области помогли женщине из Рязани вернуть положенный гонорар

Саратовчанка задолжала более 300 тысяч

В Саратовской области судебные приставы помогли женщине из Рязанской области вернуть положенный ей гонорар за работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по региону.

Индивидуальный предприниматель из Питерского района заключила с жительницей соседнего региона договор авторского заказа, но деньги не заплатила. Долг составил более 300 тысяч рублей, поэтому автор обратилась в суд.

В рамках принудительных мер на зарплату женщины наложили взыскание и направили изъятые средства пострадавшей жительнице Рязанской области.

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