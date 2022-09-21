Фракция «Единая Россия» в Саратовской областной думе определилась с кандидатами на руководящие посты в Саратовской облдуме. Об этом вчера, 20 сентября, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

На должность председателя комитета по бюджету, налогам и собственности рекомендован Алексей Антонов, комитета по социальной политике - Роман Грибов, комитета по образованию и культуре - Александр Блатман, комитета по государственному строительству и местному самоуправлению - Татьяна Ерохина, комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики - Александр Бурмак, комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию - Иван Бабошкин. Также Татьяна Ерохина как председатель комитета по госстроительству и МСУ будет рекомендована на должность заместителя председателя областной Думы.

Эти кандидатуры будут предложены завтра во время заседания областной Думы, подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Антонов.

— Кандидаты на должность председателей комитетов были выдвинуты на открытом альтернативном голосовании. Это депутаты, обладающие достаточной компетенцией и опытом работы. Кто-то из них уже являлся депутатом в прошлом созыве, либо возглавлял то или иное направление в органах исполнительной власти. Таким образом, нашими кандидатами являются профессионалы по каждому из направлений, которые смогут сразу приступить к работе, — подчеркнул Антонов.

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