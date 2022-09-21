В пресс-центре КП-Саратов обсудят федеральный проект «Профессионалитет»

«Профессионалитет»

Сегодня, 21 сентября, в 12:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится обсуждение темы «Реализация национального проекта «Профессионалитет» в Саратовской области.

О Кластере «Машиностроение» расскажет Кукушкин Михаил Александрович, Директор энгельссконо промышленного экономического колледжа Коновалова Анна Александровна, Начальник отдела кадров АО ЭОКБ "Сигнал" им.А.И. Глухарева Герман Ксения, а также заместитель министра образования области Григорьева Людмила Александровна

О Кластере «Сельское хозяйство» расскажет заместитель директора Бударина Надежда Николаевна.

Встреча пройдет в прямом эфире по ссылке. Возможно очное участие журналистов: г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

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