Бусаргин: депутат – это не престижная должность, а большая ответственность

Выступает Роман Бусаргин

Сегодня, 21 сентября, в Саратове стартовало первое заседание областной думы 7-го созыва.

Деятельность областной думы предыдущего созыва была официально завершена с началом первого заседания думы седьмого созыва. После прослушивания гимна РФ перед депутатами и гостями выступил Роман Бусаргин. Губернатор напомнил им, что депутат – это не престижная должность, а большая ответственность.

– Жители области избрали вас своими представителями и я доверяю их решению, - отметил Бусаргин и призвал коллег активно сотрудничать с Госдумой, напомнив, что немало федеральных законодательных инициатив родились в регионах.

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