На сегодня, 21 сентября, в Саратовской области еще 936 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 279 745 зараженный. Выздоровело с начала эпидемии 266 864 человека, за сутки — 925. На стационарном лечении остаются 302 человека, на амбулаторном лечении — 6 578.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 44;
- 7-14 лет — 35;
- 15-17 лет — 13;
- 18-29 лет — 121;
- 30-49 лет — 290;
- 50-64 лет — 215;
- 65 и старше — 218.
С пневмонией поступили 17 человек, с признаками ОРВИ — 917, двое зараженных переносят болезнь с бессимптомным течением.
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