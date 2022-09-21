В Саратовской области разрешили охоту на бобра и куницу

Куница в приюте для диких животных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 21 сентября, в Саратовской области начали выдачу разрешений на охоту на бобра и куниц. Об этом сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Сезон охоты на бобра продлится с 1 октября по 28 февраля. Охотиться на куниц можно будет с 15 октября по 15 февраля.

Добыть каждому охотнику разрешается не более 2 особей за сезон. Разрешения возможно оформить с 9.00 в кабинете 212 по адресу: г. Саратов ул. Университетская, д.45/51, стр.1, а знакомиться с нормативами добычи по ссылке.

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