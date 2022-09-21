В Саратове неизвестные устроили пожар на улице Антонова

В Саратове неизвестные подожгли сарай на улице Антонова. Региональное ГУ МЧС сообщает о трех за сутки пожарах в Саратове.
Вчера, 20 сентября, на улице Антонова около 20:00 загорелся деревянный сарай на площади 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.
В сарай был свободный доступ и там собирались бездомные. Выезжали на место 2 пожарных расчета.
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