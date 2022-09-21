Владислав Павличенко

В ходе СВО на территории Украины погиб спецназовец из Красноармейска. Об этом сообщает администрация Красноармейского района.

16 сентября в Херсоне погиб житель Красноармейска старшина спецназа Владислав Павличенко. 34-летний уроженец Магадана переехал в детстве с семьей в Красноармейск, где окончил школу №8. После этого Павличенко окончил Саратовскую государственную юридическую академию и отправился на военную службу. Подписав контракт, Павличенко нес служил в Чeчне, Сиpии и на Укpаине.

Прощание с погибшим пройдет в 12:00 в пятницу, 23 сентября, на Новом кладбище Красноармейска.

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