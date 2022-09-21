фото: СУ СКР

Саратовские следователи ищут очевидцев ДТП с маршруткой. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

В Саратове просят откликнуться очевидцев ДТП с маршрутным такси на Политехнической улице 19 сентября. По данным на 21 сентября, в аварии маршрутного такси №57, которое врезалась в столб, пострадали 19 человек. Среди них трое несовершеннолетних.

Всех, кто 19 сентября с 17:40 до 18:00 находился на проезжей части улицы Политехнической (с улицы Беговая до 2-го Комсомольского проезда), а также водителей, чей видео-регистратор зафиксировал момент происшествия, просят откликнуться.

Сообщить об этом нужно в следственный отдел на Чапаева, 68-70 или по телефонам: 8(845-27)4-15-29, 8(845-27)4-15-19, 8(845-27)4-14-80.

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