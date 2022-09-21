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Общество21 сентября 2022 5:27

В Ленинском районе Саратова отключили воду

Евгений Бадиков

В Ленинском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 21 сентября, для работ на водопроводных коммуникациях по ул.2-я Прокатная, 8 ограничена подача холодной воды абонента, расположенным в квадрате улиц: Ломоносова - 1-я Прокатная - Зеркальная - 2-я Прокатная.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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