В Ленинском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 21 сентября, для работ на водопроводных коммуникациях по ул.2-я Прокатная, 8 ограничена подача холодной воды абонента, расположенным в квадрате улиц: Ломоносова - 1-я Прокатная - Зеркальная - 2-я Прокатная.
Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.
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