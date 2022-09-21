В Саратове остановилось движение трамваев шести маршрутов. Об этом сообщает группа Саратовского городского электротранспорта в соцсетях.
Сегодня, 21 сентября, в 7:23 прервано движение трамваев маршрутов №№6 и 7 в направлении 6-й дачной.
А 7.54 из-за поломки подвижного состава встали трамваи маршрутов №№ 3, 9, 10, 11, на перекрестке улиц Вавилова и Астраханская.
На место аварий выехали ремонтные бригады.
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