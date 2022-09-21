Роман Бусаргин выразил соболезнования в связи с гибелью Сергея Пускепалиса

Фото: Архив КП

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования в связи с гибелью заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса:

— Трагическая гибель Сергея Пускепалиса – большая потеря для российской культуры. Ушёл из жизни талантливый человек, полный энергии и новых творческих планов. Его роли - это удивительное попадание в образ, пронизанные искренностью, доверием, патриотизмом.

Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, — пишет Бусаргин.

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП в Ярославской области.

Его судьба неразрывно связана с Саратовской областью. Сергей Пускепалис - выпускник Саратовского театрального училища, учился на курсе народного артиста СССР Юрия Киселева. Больше десяти лет проработал в ТЮЗе.

Сергей Пускепалис часто приезжал в Саратов, был почетным гостем кино- и театральных фестивалей «Саратовские страдания», «Мир права», «Театральное Прихоперье».

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