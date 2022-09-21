Сегодня, 21 сентября, в Саратове ожидается слабый дождь. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +12 градусов утром до +17 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер легкий до 2 м/с, отдельные порывы могут достигать 6 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +21 градуса, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможно гроза.

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