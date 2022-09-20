В Саратове молодой человек украл с дачи культиватор и продал на остановке. Об этом информирует городское УМВД.

По данным ведомства, в отдел полиции обратился 61-летний житель Волжского района. Мужчина рассказал, что с 16 по 18 сентября кто-то сломал деревянную дверь и залез в подвал дачи на Кумысной поляне. Вор украл мотокультиватор стоимостью 18,7 тыс. рублей.

Полиция оперативно задержали подозреваемого – ранее не судимого 28-летнего саратовца. Злоумышленник признался, что продал технику неизвестному на остановке общественного транспорта, и пообещал возместить ущерб.

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