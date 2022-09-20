Фото: Следственный комитет

В Ленинском районе Саратова найден труп со следами ранений, об этом сообщает управление регионального следственного комитета.

По данным ведомства, тело 40-летнего мужчины было найдено сегодня, 20 сентября, в дневное время, в квартире дома по улице Моторной. На шее и груди мужчины обнаружены колото-резаные ранения.

Сотрудниками комитета начата доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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