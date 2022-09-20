В Ленинском районе одиннадцать домов собираются признать аварийными. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
В извещении о закупке размещена информация о том, что Администрация Ленинского района Саратова ищет подрядчика для обследования жилфонда на предмет аварийности и непригодности для проживания.
Максимальная цена контракта составляет 298,3 тысячи рублей. Источник финансирования – бюджет Саратова.
Согласно техническому заданию, необходимо произвести инженерно-техническое обследование основных строительных конструкций жилых многоквартирных домов. Срок выполнения работ - 30 дней. Заявки принимаются до 27 сентября.
Речь идет об обследовании одиннадцати домов по адресам:
- Мало-Елшанская, 18,
- 2-й Студеный проезд, 7,
- Вишневый проезд, 8,
- Московское шоссе, 5,
- Московское шоссе, 7,
- Тверская, 29А,
- УШ-383/33, дом 3,
- Бульварная, 14А,
- Мелиораторов, 1А,
- Мало-Елшанская, 16А,
- Ламповая, 3А.
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