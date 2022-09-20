В Ленинском районе одиннадцать домов собираются признать аварийными. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В извещении о закупке размещена информация о том, что Администрация Ленинского района Саратова ищет подрядчика для обследования жилфонда на предмет аварийности и непригодности для проживания.

Максимальная цена контракта составляет 298,3 тысячи рублей. Источник финансирования – бюджет Саратова.

Согласно техническому заданию, необходимо произвести инженерно-техническое обследование основных строительных конструкций жилых многоквартирных домов. Срок выполнения работ - 30 дней. Заявки принимаются до 27 сентября.

Речь идет об обследовании одиннадцати домов по адресам:

- Мало-Елшанская, 18,

- 2-й Студеный проезд, 7,

- Вишневый проезд, 8,

- Московское шоссе, 5,

- Московское шоссе, 7,

- Тверская, 29А,

- УШ-383/33, дом 3,

- Бульварная, 14А,

- Мелиораторов, 1А,

- Мало-Елшанская, 16А,

- Ламповая, 3А.

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