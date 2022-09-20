Саратовский филиал «Т Плюс» выпустил в бассейн Волги 150 тысяч мальков

В реку выпускают мальков

Саратовский филиал «Т Плюс» выпустил в волжскую речную систему в районе 150 тысяч мальков. Акция проходит в рамках экологической политики компании, о чем сообщает ее пресс-служба.

Мальков выпустили возле села Кормежка в реку Большой Иргиз, которая является притоком Волги. Энергетики привезли туда молодняк белого амура, толстолобика и сазана.Рыбки имеют вес не менее 20 и 25 грамм. Выпуск прошел под контролем Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

В ближайшее время планируются новые акции. В этом месяце энергетики запустят в природную среду царскую рыбу: почти 35 тысяч особей стерляди средней штучной навеской 3 грамма.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.