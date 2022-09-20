На время плановых работ в Саратове перекроют движение автомобилей до 28 сентября. Об этом предупреждает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

Коммунальщики проводят подготовку тепловых сетей к зиме. В связи с этим завтра, 21 сентября, с 8.00 будет будет перекрыто движение транспорта на участке от дома № 57 до дома № 55А по улице Посадского. Их планируют закончить 28 сентября, к 20.00.

Подъезд к соседним домам и участок на пересечении с ул. Октябрьская останутся свободными. На месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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