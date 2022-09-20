Саратовского адвоката Андрея Сотонкина осудили за мошенничество

Саратовского адвоката Андрея Сотонкина признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
Речь идет об инциденте, который произошел 18 апреля в Ленинском районе. Обвиняемый в тяжком преступлении передал адвокату взятку в размере 200 тысяч рублей. Взамен адвокат обещал передать деньги правоохранителям и помочь обвиняемому избежать уголовной ответственности за более тяжкое преступление.
В реальности адвокат не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела. Суд приговорил мошенника к 1 году в колонии-поселении. По имеющимся данным, речь идет о саратовском адвокате Андрее Сотонкине.
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