Саратовского адвоката Андрея Сотонкина осудили за мошенничество

Саратовского адвоката Андрея Сотонкина признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Речь идет об инциденте, который произошел 18 апреля в Ленинском районе. Обвиняемый в тяжком преступлении передал адвокату взятку в размере 200 тысяч рублей. Взамен адвокат обещал передать деньги правоохранителям и помочь обвиняемому избежать уголовной ответственности за более тяжкое преступление.

В реальности адвокат не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела. Суд приговорил мошенника к 1 году в колонии-поселении. По имеющимся данным, речь идет о саратовском адвокате Андрее Сотонкине.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.